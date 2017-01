14. Ausgabe der Frankfurter Medienrechtstage beginnen

Am 2. und 3. Februar wollen Vertreter aus Wissenschaft und Medien an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) über den Schutz der Pressefreiheit diskutieren. Im Zentrum der Medienrechtstage steht die Pressefreiheit in Griechenland, Polen, Ungarn und der Türkei. Teilnehmer sind unter anderem Journalisten, Politikwissenschaftler, Rechtsanwälte und Dozenten aus den betreffenden Ländern. Nach einem Überblick über die Lage der Pressefreiheit soll in fünf Diskussionsrunden über die Arbeitsbedingungen für Journalisten in Ost- und Südosteuropa gesprochen werden. Die Veranstaltung ist öffentlich.

Letzte Änderung: Donnerstag, 26. Januar 2017 18:10 Uhr

Quelle: dpa

