Dussmann-Chefs gehen mit sofortiger Wirkung

Beim Dienstleistungskonzern Dussmann gibt es einen überraschenden Führungswechsel. Vorstandschef Dirk Brouwers und Finanzchef Hans-Jürgen Meyer gehen auf eigenen Wunsch mit sofortiger Wirkung, wie das Berliner Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Man trenne sich in beiderseitigem Einvernehmen. Zugleich teilte Dussmann mit, dass der frühere hessische Ministerpräsident Roland Koch Mitglied im Stiftungsrat wird.

Brouwers hatte 2011 den Chefposten übernommen. Die Stiftungsratsvorsitzende Catherine von Fürstenberg-Dussmann kündigte an, mit einer veränderten Führungsmannschaft das Unternehmen auf mehr Wachstum und Expansion auszurichten. Vorstandsmitglied Jörg Braesecke werde die Geschäfte führen, bis der Vorsitz neu besetzt ist.

Dussmann beschäftigt in 16 Ländern 63 000 Menschen im Gebäude- und Anlagenmanagement, Catering sowie in der Senioren- und Kinderbetreuung. 2015 machte der Konzern erstmals mehr als zwei Milliarden Euro Umsatz. In den vergangenen Monaten war von Konflikten im Vorstand über die strategische Richtung des Konzerns zu hören gewesen.