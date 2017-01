Psychologin im Raser-Prozess: «Massive Selbstüberschätzung»

Zwei Raser liefern sich in der Berliner Innenstadt ein illegales Rennen. Es endet mit dem Tod eines Unbeteiligten. Knapp ein Jahr später hat sich einer der Angeklagten gegenüber einer Psychologin geäußert.

Berlin (dpa/bb) - Im Mordprozess gegen zwei mutmaßliche Raser hat eine Verkehrspsychologin einen der Angeklagten als Autofahrer beschrieben, der «massiv selbstüberschätzend» unterwegs gewesen sei. Bei dem tödlichen Rennen in der Berliner Innenstadt sei es ihm darum gegangen, «zu gewinnen und dadurch sein Ego aufzuwerten», sagte die Expertin am Donnerstag vor dem Landgericht. Mit Tempo 160 soll der 27-Jährige im Februar 2016 einen Geländewagen gerammt haben. Der Jeep wurde bei dem Zusammenstoß in der Tauentzienstraße rund 70 Meter weit geschleudert. Dessen 69-jähriger Fahrer verstarb noch in seinem Auto.