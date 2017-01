Mordprozess: Verkehrspsychologin legt Gutachten vor

Im Mordprozess um ein tödliches Autorennen in der Berliner Innenstadt hat eine Verkehrspsychologin ihr Gutachten zu einem der beiden Angeklagten erstattet. Der 27-Jährige halte sich für einen guten Fahrer und sei überzeugt gewesen, dass er mit seinem Fahrstil keine anderen Verkehrsteilnehmer gefährden würde, erklärte die Expertin am Donnerstag vor dem Landgericht. Der Sportwagenfahrer habe sein Auto geliebt und sei «massiv selbstüberschätzend» unterwegs gewesen. Den beiden Angeklagten wird Mord zur Last gelegt. Mit Tempo 160 soll der 27-Jährige im Februar 2016 in der Tauentzienstraße einen Jeep gerammt haben. Dessen 69-jähriger Fahrer starb in seinem Auto.

Letzte Änderung: Donnerstag, 26. Januar 2017 16:00 Uhr

Quelle: dpa

