dpa

Land will energetische Stadtsanierung forcieren

Brandenburg will mit neuen Stadtentwicklungskonzepten die Energiewende im Land voranbringen. Dabei gehe es nicht um einzelne Gebäude, sondern um komplette Quartiere in den Städten, sagte Infrastrukturministerin Kathrin Schneider (SPD) am Donnerstag in Potsdam. Auf einer Fachtagung wurden mit Vertretern von Kommunen und Wohnungsunternehmen künftige Aufgaben diskutiert. Klimaschutz, Klimawandel und Energiewende erforderten lokale Lösungsansätze, sagte Schneider. Die energetische Stadtsanierung sei ein wichtiger Teil der Stadtentwicklungspolitik des Landes. Bislang wurden für 23 Städte insgesamt 28 Quartierkonzepte erarbeitet.

Letzte Änderung: Donnerstag, 26. Januar 2017 15:10 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen