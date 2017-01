1.FC Union peilt fünften Heimsieg an

Zum Zweitliga-Auftakt am Freitag (18.30 Uhr) gegen den VfL Bochum peilt der 1. FC Union Berlin den fünften Heimsieg der Saison an. «Der Start ist wichtig. Wir wollen gut reinkommen. Wir können direkt vorlegen und uns dann den Spieltag entspannt anschauen», sagte Kapitän Felix Kroos.

Die bislang in der Tabelle vor Union stehenden Teams mit Herbstmeister Eintracht Braunschweig, Hannover 96, VfB Stuttgart und dem 1. FC Heidenheim spielen erst am Samstag, Sonntag und Montag. Mit einem Dreier gegen Bochum könnte Union die Konkurrenten in Zugzwang bringen.