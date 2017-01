dpa

Zahl der Erwerbstätigen in Berlin auf Höchststand

Die Zahl der Erwerbstätigen in Berlin ist 2016 um 2,5 Prozent auf rund 1,89 Millionen gestiegen. Insgesamt waren rund 46 200 Menschen mehr in Arbeit. Damit weist Berlin die beste Zuwachsrate aller Bundesländer auf. Dies ergeben die am Donnerstag vom Amt für Statistik Berlin-Brandenburg veröffentlichten Erwerbstätigenzahlen.

Im wiedervereinigten Berlin sei damit ein Höchststand erreicht worden, teilte die Berliner Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe mit. «Berlin boomt und bleibt bei neuen Jobs an der Spitze der Bundesländer», sagte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne). Treiber dieser positiven Entwicklung seien weiter die unternehmensnahen Dienstleistungsbranchen. Im Bereich der produzierenden Branchen hätte vor allem Berlins Baugewerbe zulegen und neue Arbeitsplätze schaffen können. Die Senatsverwaltung rechnet auch 2017 mit einer robusten wirtschaftliche Entwicklung.

Letzte Änderung: Donnerstag, 26. Januar 2017 14:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen