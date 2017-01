dpa

Grippesaison: Erste Tote in Berlin

In Berlin ist in der laufenden Grippesaison die erste Patientin an Influenza gestorben. Es habe eine betagte Frau getroffen, die bereits an einer schweren Vorerkrankung litt, sagte Christoph Lang, Sprecher der Senatsgesundheitsverwaltung, am Donnerstag. Die Grippewelle hat in diesem Jahr früher als sonst bereits Mitte Dezember begonnen. Bis 18. Januar wurden 526 bestätigte Influenza-Fälle in der Hauptstadt gemeldet, die meisten in den Bezirken Tempelhof-Schöneberg (85), Reinickendorf (57) und Spandau (52). Eine schwere Grippe trifft in der Regel besonders häufig Kinder und alte Menschen.

