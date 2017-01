dpa

Berliner Erzieher demonstrieren gegen Gehaltslücke

In Berlin haben Erzieher und Sozialpädagogen für eine bessere Bezahlung demonstriert. Nach Gewerkschaftsangaben traten am Donnerstag fast 4000 Beschäftigte in einen ganztägigen Warnstreik. Sie folgten einem Aufruf der Gewerkschaften Verdi und GEW. Nach deren Darstellung blieben etwa jede zweite öffentliche Kita und viele Ganztageseinrichtungen geschlossen. Die Gewerkschaften wollen den Druck auf die Arbeitgeber in den kürzlich begonnenen Tarifverhandlungen für die Angestellten der Länder erhöhen. Beschäftigte der Länder verdienten deutlich schlechter als ihre Kollegen beim Bund und bei den Kommunen, kritisieren sie.

Berliner Erzieher, die nach Ländertarif bezahlt werden, bekommen demnach monatlich bis zu 400 Euro weniger als ihre Kollegen in Brandenburg, wo der Kommunaltarif greift.

Die rot-rot-grüne Berliner Landesregierung hat sich bereits vorgenommen, die Gehaltslücke zu schließen. Das Land habe sich außergewöhnlich positiv geäußert, hieß es bei der GEW. Jetzt seien die Arbeitgeber um Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen (SPD) in der Pflicht, ein faires Angebot vorzulegen. Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 30. und 31. Januar in Potsdam geplant.

