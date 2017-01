4000 Beschäftige des öffentlichen Dienstes im Warnstreik

100 000 Beschäftigte fallen in Berlin unter den Tarifvertrag der Länder, davon knapp 13 000 im Sozial- und Erziehungsdienst und 15 000 Lehrer. Im Kampf um höhere Löhne für große Teile dieser Beschäftigten erhöhten Verdi und die GEW nun den Druck auf die Arbeitgeber.

Berlin (dpa/bb) - Viele öffentliche Kitas und Schulhorte in Berlin sind am Donnerstag wegen eines Warnstreiks geschlossen geblieben. Die Gewerkschaften Verdi und GEW hatte 13 000 Erzieher und Sozialpädagogen zum Streik aufgerufen. Beteiligt haben sich nach Einschätzung von Verdi etwa 4000 Menschen. Die Streikenden arbeiten vor allem in den 277 Kitas der städtischen Eigenbetriebe und in den Schulen.