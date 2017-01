Fünf Verletzte bei Wohnungsbrand in Berlin-Gesundbrunnen

Am frühen Morgen steht in Berlin-Gesundbrunnen eine Wohnung in Flammen. Viele Bewohner flüchten durch den Qualm ins Freie.

Berlin (dpa/bb) - Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Gesundbrunnen sind fünf Menschen verletzt worden, darunter auch ein Feuerwehrmann. Aus noch ungeklärter Ursache war am Donnerstagmorgen eine Wohnung im vierten Stock in Brand geraten. Viele Bewohner des Mehrfamilienhauses in der Wiesenstraße flüchteten durch das verqualmte Treppenhaus ins Freie, wie die Feuerwehr mitteilte. 22 Menschen seien vom Rettungsdienst versorgt worden. Vier Bewohner kamen mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Die Feuerwehr war mit rund 50 Mann im Einsatz.

Letzte Änderung: Donnerstag, 26. Januar 2017 09:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen