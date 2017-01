Zwei Autos in Berlin-Gesundbrunnen abgebrannt

In Berlin-Gesundbrunnen haben in der Nacht zum Donnerstag zwei Autos gebrannt. Ein Anwohner hatte kurz nach Mitternacht an einem Auto Flammen bemerkt und die Feuerwehr gerufen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Das Feuer griff auf einen dahinter stehenden Wagen über. Beide Fahrzeuge wurden ein Raub der Flammen. Die Brandursache war zunächst unklar. Verletzt wurde niemand.

Letzte Änderung: Donnerstag, 26. Januar 2017 08:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen