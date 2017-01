dpa

14-jähriger Einbrecher in Neukölln auf frischer Tat ertappt

Ein 14-jähriger Einbrecher ist in Berlin-Neukölln auf frischer Tat ertappt worden. Einem Zeugen war in der Nacht zum Donnerstag aufgefallen, dass der Rollladen einer Jugendhilfeeinrichtung hochgeschoben war, wie die Polizei mitteilte. Die Polizisten erwischten den 14-Jährigen in den Büroräumen und nahmen ihn fest. Der Jugendliche sagte den Beamten, er habe es auf die Kasse abgesehen gehabt.

Letzte Änderung: Donnerstag, 26. Januar 2017 08:40 Uhr

Quelle: dpa

