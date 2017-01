dpa

Nicht nur Pierogi: Polnische Szene in Berlin wächst

Von Pierogi bis zum Modeladen: Die polnische Szene in Berlin wächst. Der Tourismus Richtung Polen geht seit zehn Jahren hoch. Und in Berlin gibt es immer wieder Neues: Designshops, Cafés, Streetfood und mit den «Polish Thursday Dinners» einen Supperclub, der mit Kochabenden an wechselnden Orten gastiert. «Ich glaube, es kommen gerade sehr viele Polen nach Berlin», sagt Karol Kasierski (35), dessen Familie aus Lodz stammt. Er hat seinen Bürojob aufgegeben und das «Tak Tak Polish Deli» eröffnet. Dort verkauft er polnische Spezialitäten wie Pierogi (Teigtaschen), Bigos (Eintopf) und Zurek (saure Mehlsuppe) als Streetfood.

Letzte Änderung: Donnerstag, 26. Januar 2017 05:50 Uhr

