dpa

Berliner Erzieher im Warnstreik

In Berlin bleiben heute viele öffentliche Kitas und Schulhorte geschlossen. Die Gewerkschaft GEW hat 15 000 Erzieher und Sozialpädagogen zu einem Warnstreik aufgerufen. Sie arbeiten vor allem in den 277 Kitas der städtischen Eigenbetriebe und in den Schulen. Eine Kundgebung ist morgens am Bahnhof Friedrichstraße geplant.

Die Gewerkschaft will den Druck auf die Arbeitgeber in den kürzlich begonnenen Tarifverhandlungen für die Angestellten der Länder erhöhen. Beschäftigte der Länder verdienten deutlich schlechter als ihre Kollegen beim Bund und bei den Kommunen, kritisieren sie. Berliner Erzieher, die nach Ländertarif bezahlt werden, bekommen demnach monatlich bis zu 400 Euro weniger als ihre Kollegen in Brandenburg, wo der Kommunaltarif greift. Die rot-rot-grüne Berliner Landesregierung hat sich bereits vorgenommen, die Gehaltslücke zu schließen.

Letzte Änderung: Donnerstag, 26. Januar 2017 02:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen