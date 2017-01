Schwangere Ex-Freundin erstochen: Urteil erwartet

Rund sieben Monate nach tödlichen Messerstichen auf eine 35 Jahre alte Lehrerin in Berlin-Schöneberg will das Landgericht heute das Urteil über ihren angeklagten Ex-Freund und Vater des Kindes verkünden. Der Staatsanwalt hat wegen Mordes und Schwangerschaftsabbruchs eine lebenslange Freiheitsstrafe gegen den 29-Jährigen sowie die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld verlangt. Der Angeklagte habe mit «absolutem Vernichtungswillen» acht Mal auf seine Ex-Partnerin eingestochen und zwei Leben ausgelöscht. Die Verteidiger forderten Freispruch. Zu den Stichen sei es gekommen, als ihr Mandant der Frau in einem Angstzustand ein Messer aus der Hand nehmen wollte.

Letzte Änderung: Donnerstag, 26. Januar 2017 02:01 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen