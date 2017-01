ALBA Berlin im Eurocup bei Zagreb ohne Chance

ALBA Berlin hat in der Top16-Runde im Basketball-Eurocup sein Auswärtsspiel bei Cedevita Zagreb klar verloren. Am Mittwoch unterlagen die Berliner vor nur 1200 Zuschauern dem kroatischen Meister nach einer schwachen Leistung mit 83:99 (34:50). Damit bleibt ALBA zwar noch Tabellendritter, hat aber nur noch theoretische Chancen auf das Erreichen der nächsten Runde. Beste Berliner Werfer waren Elmedin Kikanovic mit 18 und Peyton Siva mit 13 Punkten.

Wie schon beim 93:76-Hinspielerfolg startete ALBA schwach in die Partie. Die Kroaten trafen fast nach Belieben, die Berliner kaum etwas. In der Defensive bekamen die Hauptstädter keinen Zugriff und vorne leisteten sie sich zu viele Ballverluste. Insgesamt kam ALBA auf rekordverdächtige 25 Ballverluste. So lag der Bundesligist nach dem ersten Viertel bereits 17:27 hinten.