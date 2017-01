Norovirus-Ausbruch in Reha-Klinik überstanden

Nach dem schweren Norovirus-Ausbruch in einer Reha-Klinik in Kremmen (Oberhavel) sind die meisten der 85 Patienten wieder virenfrei. Nur sieben Personen mit Brechdurchfall seien noch isoliert, teilte eine Kliniksprecherin am Mittwoch mit. Die «Märkische Oderzeitung» und der «Oranienburger Generalanzeiger» hatten Anfang der Woche von dem Ausbruch berichtet, nachdem ein Mitarbeiter der Klinik uneingeschränkten Besucherverkehr trotz der Erkrankungswelle kritisiert hatte. Die Klinik hatte einen Aufnahmestopp veranlasst und das Gesundheitsamt eingeschaltet. Wie es zu dem Ausbruch gekommen war, blieb unklar.

Noroviren, die Magen-Darm-Erkrankungen mit Erbrechen und Durchfall auslösen, gelten als hoch ansteckend. In den ersten vier Wochen des Jahres wurden in Brandenburg nach Angaben des Gesundheitsministeriums ähnlich wie im Vorjahr rund 500 Fälle gemeldet. Insgesamt gab es 2016 rund 4500 gemeldete Fälle, etwas mehr als in den vier Jahren zuvor.

Quelle: dpa

