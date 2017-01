dpa

Toter Mann im Schnee entdeckt

Eine Männerleiche ist in der Nähe einer Bundesstraße in Südbrandenburg im Schnee entdeckt worden. Es gebe keine Anhaltspunkte dafür, dass der 53-Jährige gewaltsam ums Leben kam, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Sie geht stattdessen von einem gesundheitlichen Problem aus. Ob der Mann letztlich erfror, blieb zunächst unklar. Ein Bürger hatte den Toten am Morgen im Bereich eines Brückenwalls an einer Nebenstraße der B 169 bei Brieske (Oberspreewald-Lausitz) entdeckt. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Letzte Änderung: Mittwoch, 25. Januar 2017 15:10 Uhr

