dpa

Familie bei Hausbrand verletzt: Verdacht auf Brandstiftung

Ein eineinhalb Jahre altes Kind und seine Eltern sind bei einem Brand in einem Wohnhaus in Berlin-Lichtenrade verletzt worden. Die Familie habe bei dem Feuer in der Nacht auf Mittwoch eine Rauchvergiftung erlitten, teilte die Polizei mit. Ein Bewohner des Hauses hatte den Brand im Keller kurz nach Mitternacht bemerkt. Kurz zuvor hatte er einen Menschen mit einer Signalfackel aus dem Keller des Hauses kommen sehen. Der Unbekannte hatte vermutlich Sperrmüll angesteckt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung.

Letzte Änderung: Mittwoch, 25. Januar 2017 13:30 Uhr

