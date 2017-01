Eisbären Berlin: Matchwinner Wilson mag auch hässliche Tore

Eisbären-Matchwinner Kyle Wilson kam mit seiner kleinen Tochter auf dem Arm und einem strahlenden Lächeln aus der Kabine. Durch die beiden Tore des Kanadiers hatten die Berliner 2:1 gegen die Düsseldorfer EG in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gewonnen. Wie vielen seiner Mitspieler war auch ihm in der bislang enttäuschend verlaufenen Saison oft nur wenig gelungen. Nun durfte er sich aber zu Recht freuen. Auch weil er mit dem Glück im Bunde war.

Beim ersten Treffer wurde sein Schuss von gleich zwei Düsseldorfer Verteidigern abgefälscht. «Manchmal gehen eben nicht die schönen Versuche rein, sondern die hässlichen», sagte Wilson lächelnd, «aber wir nehmen die Tore so, wie sie kommen.» Auch Trainer Uwe Krupp war die Genugtuung über den «schmutzigen» Treffer anzumerken: «So dürfen wir auch mal ein Tor schießen», sagte er. «Wir haben ja in dieser Saison selbst schon viele solcher Gegentreffer in Unterzahl gefressen.»