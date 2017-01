dpa

Fördergesellschaft sieht «Ansiedlungsboom» in Berlin

Berlin erlebt aus Sicht der Fördergesellschaft Berlin Partner einen «Ansiedlungsboom». Vor allem die Digitalisierung locke Unternehmen an, die in der Hauptstadt den Kontakt zur Start-up-Szene suchten, teilte die landeseigene Agentur mit. Sie betreute im vergangenen Jahr 302 Projekte von Firmen, die neu nach Berlin kommen oder ihre Standorte in der Stadt erweitern. Das waren 13 mehr als im Vorjahr. Sie wollen 552,5 Millionen Euro investieren, die Ankündigungen lagen damit knapp ein Viertel unter dem Vorjahreswert.

Die betreuten Unternehmen wollen den Angaben zufolge innerhalb von drei Jahren 6675 Arbeitsplätze schaffen. Die Zusagen übertreffen damit leicht das Vorjahr, als 6650 neue Jobs angekündigt worden waren. Gut die Hälfte entsteht bei Unternehmen der Informations- und Kommunikationstechnik, Medien und Kreativwirtschaft.

Über die Schreibtische von Berlin Partner kommt nur ein Teil der neuen Arbeitsplätze Berlins in die Hauptstadt, wie Daten der Bundesarbeitsagentur verdeutlichen. Demnach lag die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Oktober um 47 500 oder 3,5 Prozent über dem Vorjahreswert.

