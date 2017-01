Neue Extremismus-Studie wird vorgestellt

Das Moses Mendelssohn Zentrum in Potsdam stellt heute seine neue Studie zum Rechtsextremismus im Land Brandenburg vor. Wie die Autoren bereits vorab mitteilten, ist die Zahl der asylfeindlichen Aufmärsche in den vergangenen Monaten zurückgegangen, allerdings wurde der Ton im Laufe des vergangenen Jahres zunehmend aggressiv. Insgesamt sei die Zahl der Aufmärsche 2016 auf dem Niveau des Vorjahres geblieben. Die Studie ist eines der ersten Ergebnisse der neuen Forschungsstelle Antisemitismus und Rechtsextremismus an dem Zentrum. Ihr Aufbau war Ende 2015 von der Landesregierung beschlossen worden.

Letzte Änderung: Mittwoch, 25. Januar 2017 03:30 Uhr

Quelle: dpa

