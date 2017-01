Eisbären gewinnen gegen Düsseldorf

Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den zweiten Heimsieg in Serie gefeiert. Am Dienstagabend besiegten sie die Düsseldorfer EG vor 10 521 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof mit 2:1 (1:0, 0:0, 1:1). Den Eisbären reichten zwei Überzahltore von Kyle Wilson zum knappen Sieg in einem wenig hochklassigen Spiel. Durch den Erfolg gegen den Tabellenzwölften konnten die Berliner außerdem einen potenziellen Konkurrenten im Kampf um die Pre-Playoff-Plätze weiter distanzieren.

Die Eisbären mussten weiterhin auf die verletzten Marcel Noebels, Jonas Müller, Bruno Gervais, Darin Olver und Nick Petersen verzichten und konnten daher erneut nur drei Angriffsreihen aufbieten. Angesichts der prekären Personalsituation kam es ihnen sehr gelegen, dass die Gäste kein sonderlich hohes Tempo anschlugen und aufgrund vieler Fehler im Aufbau nur selten Druck entwickelten.

Wilson nutzte das erste Powerplay zur frühen Führung, danach reichte den Berlinern eine solide Abwehrleistung, um den knappen Vorsprung gegen die weitgehend harmlosen Gäste zu verwalten. Gut sieben Minuten vor der Schlusssirene baute Wilson mit seinem zweiten Überzahltor die Führung aus, für die Gäste reichte es nur noch zum späten Anschlusstreffer durch Brandon Yip.

