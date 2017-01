Fußgänger von Straßenbahn erfasst und schwer verletzt

Erneut ist in Berlin ein Fußgänger von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt worden. Der 49 Jahre alte Mann überquerte in Berlin-Niederschöneweide mittags die Brückenstraße, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dabei wurde er von einer Tram der Linie 37 angefahren, die von der Michael-Brückner-Straße kam. Der Passant erlitt Kopf- und Beinverletzungen und wurde von Rettungssanitätern zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht. Der 26 Jahre alte Tram-Fahrer kam mit dem Schrecken davon.

Letzte Änderung: Dienstag, 24. Januar 2017 20:50 Uhr

Quelle: dpa

