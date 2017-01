Müller begrüßt Klarheit bei SPD-Kanzlerkandidatur

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat die Entscheidung in der Kanzlerkandidatenfrage der SPD begrüßt. Ohne den Kandidaten Martin Schulz beim Namen zu nennen oder sich für ihn auszusprechen, sagte Müller am Dienstag: «Die Entscheidung ist gefallen. Es ist gut, dass nun Klarheit herrscht.» Nun gehe es darum, ein «gutes Programm für mehr soziale Gerechtigkeit, gute Arbeit und Bildung sowie Sicherheit für alle zu erarbeiten».

Zuvor war bekanntgeworden, dass SPD-Chef und Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel auf die Kanzlerkandidatur zur Bundestagswahl am 24. September verzichtet und stattdessen den ehemaligen Präsidenten des Europa-Parlaments, Martin Schulz, empfiehlt. Ihm möchte er auch den SPD-Vorsitz überlassen. Gabriel will stattdessen Außenminister werden - als Nachfolger von Frank-Walter Steinmeier, der sich am 12. Februar der Wahl für das Amt des Bundespräsidenten stellt.