dpa

Geywitz: Schulz hat das Zeug zum Kanzler

Brandenburgs SPD-Generalsekretärin Klara Geywitz hat die Nominierung des SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz als «eine gute Entscheidung für Deutschland» begrüßt. «Kaum ein anderer Politiker in Deutschland verkörpert soziale Gerechtigkeit so sehr wie Martin Schulz», erklärte Geywitz am Dienstag in Potsdam. «Er kann Deutschland in eine gute Zukunft führen. Martin Schulz hat das Zeug zum Kanzler.» Zuvor war bekannt geworden, dass SPD-Chef Sigmar Gabriel die Kanzlerkandidatur und den Parteivorsitz Schulz überlassen will.

Letzte Änderung: Dienstag, 24. Januar 2017 18:00 Uhr

Quelle: dpa

