Auf Klinik-Campus soll Kindergesundheitszentrum entstehen

Auf dem Campus der Klinik «Ernst von Bergmann» in Potsdam soll ein Kindergesundheitszentrum entstehen. Das Gesundheitsamt, das Sozialpädiatrische Zentrum Potsdam und weitere ambulante Einrichtungen für Kinder und Jugendliche sollen in den kommenden Jahren in ein Gebäude auf dem Areal in der Innenstadt ziehen, teilte die Stadt am Dienstag mit. Ob dafür ein bereits bestehendes Gebäude genutzt oder ein neues gebaut werde, sei noch nicht entschieden, sagte ein Sprecher. Ein Konzept werde Anfang 2018 vorgelegt. Das Kindergesundheitshaus könne frühestens 2020 öffnen.

Letzte Änderung: Dienstag, 24. Januar 2017 17:20 Uhr

Quelle: dpa

