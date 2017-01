Fliegerbombe in Friedrichshagen erfolgreich entschärft

Eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Dienstagabend in einen Waldstück in Berlin-Friedrichshagen erfolgreich entschärft worden. Das teilte die Polizei mit. Die Schöneicher Landstraße, die in der Nähe des Fundorts durch den Wald führt, war zuvor gesperrt worden. Wohngebiete lagen weit genug entfernt und mussten deshalb nicht evakuiert werden.

Letzte Änderung: Dienstag, 24. Januar 2017 22:10 Uhr

Quelle: dpa

