Ibisevic: «Kommunikation erster Schritt zur Integration»

Für Fußball-Profi Vedad Ibisevic kann die Integration von geflüchteten Menschen in Deutschland nur mit gegenseitigem Verständnis und Aufeinanderzugehen gelingen. «Der erste Schritt zur Integration ist also Kommunikation. Ohne geht es nicht», sagte der Stürmer des Bundesligisten Hertha BSC im Interview der am Donnerstag erscheinenden Ausgabe des Magazins «11Freunde».

Angst vor einem Rechtsdruck in Europa habe er nicht. «Angst ist etwas anderes. Ich habe erlebt, wie im Krieg die Kugeln an meinem Kopf vorbeiflogen. Was ich in diesen Momenten fühlte, war Angst», beschrieb Ibisevic, der nach dem Bosnien-Krieg mit seiner Familie zunächst in die Schweiz und dann in die USA flüchtete. Sorgen mache er sich aber schon, räumte er ein. In der Welt würden auf einmal in so vielen Ländern «seltsame Sachen» passieren. «Aber als einzelner Bürger fühlt man sich klein und unbedeutend, um daran etwas zu ändern.»