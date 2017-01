Hertha: Preetz sieht Chance auf «etwas Besonderes»

Trotz des missglückten Jahresauftakts sieht die Sportliche Leitung den aktuellen Hertha-Jahrgang bereit für eine erfolgreiche Rückrunde in der Fußball-Bundesliga. «Es macht Spaß, mit diesen Jungs zu arbeiten. Sie sind sich bewusst, dass wir etwas Besonderes erreichen können», erklärte Manager Michael Preetz beim Neujahresempfang des Berliner Erstligisten. Hertha BSC hatte am Montagabend Partner, Sponsoren, Gremien und Anhänger ins Hotel Palace im Europacenter eingeladen.

In einem Kurzfilm wurden den 350 Gästen die Höhepunkte der Hinrunde nochmals gezeigt, berichtete der Club am Dienstag auf seiner Homepage. «Der Schlüssel für unseren Erfolg ist die mannschaftliche Geschlossenheit», benannte Preetz die besondere Stärke des Teams, das zum Hinrundenabschluss bei Bayer Leverkusen 1:3 verloren hatte. Mit 30 Punkten rangiert Hertha BSC nach 17 Spielen auf Tabellenplatz fünf. Als Saisonziel hat der Hauptstadtclub in der Winterpause mindestens Rang sechs und damit die Qualifikation für einen internationalen Wettbewerb ausgegeben.