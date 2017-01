dpa

Land hilft Hochschulen bei Flüchtlings-Integration

Die Regierung in Brandenburg unterstützt die Hochschulen im Land in diesem Jahr mit 1,2 Millionen Euro bei der Integration von Flüchtlingen. Dazu gehören etwa die Beratung von Flüchtlingen und studienvorbereitende Kurse, teilte Wissenschaftsministerin Martina Münch (SPD) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in Potsdam mit. Das Land werde davon profitieren, wenn die Hochschulen Zuwanderer gewinnen könnten. Zu den konkreten Projekten gehört auch ein Qualifizierungsprogramm für geflüchtete Lehrer an der Uni Potsdam oder ein Programm der Fochhochschule Potsdam, mit dem ein im Ausland abgebrochenes Studium wieder aufgenommen werden kann. Es gehe darum, fluchtbedingte Benachteiligungen auszugleichen, sagte Münch.

Letzte Änderung: Dienstag, 24. Januar 2017 15:00 Uhr

Quelle: dpa

