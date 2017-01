Sozialticket für 27,50 Euro

Sanierte Schulen, mehr Radwege und Tempo in den Bürgerämtern. Rot-Rot-Grün macht für die ersten Projekte Geld locker. Eins kommt besonders Berlinern mit geringem Einkommen zu Gute.

Berlin (dpa/bb) - Arbeitslose und Asylbewerber fahren in Berlin bald günstiger mit Bus und Bahn. Der Preis für das Sozialticket werde von 36 Euro auf 27,50 Euro gesenkt, kündigte Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen (SPD) am Dienstag an. Damit liege Berlin noch unter dem vom Jobcenter maximal gezahlten Zuschuss von 34 Euro. Bisher konnten sich viele Sozialleistungsempfänger das Ticket nicht leisten, weil der Preis über dem Jobcenter-Zuschuss lag und sie die Differenz aus eigener Tasche zahlen mussten.