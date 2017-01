Sprayer sorgen für Verspätungen bei U-Bahnen

Graffiti-Sprühereien auf mehreren U-Bahnwagen haben am Dienstag zu Einschränkungen im Berufsverkehr geführt. Graffiti-Sprayer hätten in den vergangenen Nächten großflächig Züge beschmiert, teilte die BVG mit. 22 Züge hätten zu Betriebsbeginn gefehlt, daher seien viele ausgefallen oder mit weniger Waggons gefahren.

Erst in der Nacht zu Montag hatte die Polizei in Reinickendorf mehrere mutmaßliche Sprayer erwischt und vorläufig festgenommen. Sie sollen zuvor einen Zug auf etwa 100 Quadratmetern beschmiert haben. In der Nacht auf Dienstag schnappten BVG-Sicherheitskräfte zwei Sprayer am Bahnhof Hallesches Tor.