Spendensumme für Terroropfer: Mehr als 155 000 Euro

In den Wochen seit dem Terroranschlag auf dem Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche sind mehr als 155 000 Euro an Spenden für die Opfer zusammengekommen. Kürzlich sei etwa eine Großspende über 30 000 Euro vom Deutschen Schaustellerbund eingegangen, teilten die Initiatoren des Spendenkontos am Dienstag mit. Sie bedankten sich für die große Anteilnahme und die hohe Spendenbereitschaft.

Das Spendenkonto richteten der Berliner Schaustellerverband, das Deutsche Rote Kreuz (DRK) und die Arbeitsgemeinschaft City ein. Das Geld soll Opfern, Hinterbliebenen und betroffenen Schaustellern zu Gute kommen. Der Opferbeauftragte des Landes Berlin ist in die Vergabe einbezogen.

Bei dem Anschlag mit einem Lastwagen waren am 19. Dezember 12 Menschen getötet und mehr als 50 verletzt worden.

Letzte Änderung: Dienstag, 24. Januar 2017 12:50 Uhr

Quelle: dpa

