dpa

Feuer in Wohnung mit spielenden Kindern ausgebrochen

Ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Tiergarten hat die Feuerwehr am Montagabend stundenlang beschäftigt. Spielende Kinder hätten den Brand im vierten Stock des fünfgeschossigen Gebäudes möglicherweise verursacht, teilte die Polizei am Dienstag mit. Verletzte gab es nach Angaben der Feuerwehr nicht. Mehrere Anwohner hatten den Brand am Montagabend bemerkt und den Notruf gewählt. Als die Feuerwehr eintraf, stand die Wohnung komplett in Flammen. Das Feuer griff über Versorgungsschächte auch auf die fünfte Etage über. 50 Feuerwehrleute waren etwa vier Stunden im Einsatz, bis sie das Feuer unter Kontrolle hatten.

Letzte Änderung: Dienstag, 24. Januar 2017 10:00 Uhr

Quelle: dpa

