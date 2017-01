dpa

Elektro-Lkw an Oberleitung auf Teststrecken ab Ende 2018

Elektrische Oberleitungs-Lastwagen sollen spätestens von Ende 2018 an im deutschen Straßenverkehr getestet werden. Dafür sind nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur zwei Versuchsstrecken auf Autobahnabschnitten in Schleswig-Holstein und Hessen vorgesehen. Sie seien jeweils zwölf Kilometer lang, hieß es aus dem Umfeld der Projektvorbereitung. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es noch nicht. Das Bundesumweltministerium teilte mit, es werde voraussichtlich Anfang Februar bekanntgeben, welche Strecken mit Strommasten am Fahrbahnrand ausgerüstet werden.

