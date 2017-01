Mutmaßlicher Autobrandstifter kommt vor Gericht

Ein mutmaßlicher Autobrandstifter muss sich vor dem Berliner Landgericht verantworten. Der Prozess beginne am 31. Januar, teilte das Gericht am Montag mit. Der einschlägig Vorbestrafte soll versucht haben, in der Nacht zum 6. Juli 2016 drei Fahrzeuge in Berlin-Lichtenberg in Brand zu stecken. Er soll jeweils ein Stück Grillanzünder auf Reifen deponiert und mit dem Feuerzeug angezündet haben. Ein Lastwagen und zwei Autos wurden leicht beschädigt, die Flammen konnten rechtzeitig gelöscht werden.

Der jetzt 27-Jährige konnte noch am Tattag festgenommen werden. Seitdem sitzt er laut Angaben in Untersuchungshaft. Zum Tatzeitpunkt stand er unter Führungsaufsicht. Er habe sich in Medien selbst als Antifa-Aussteiger bezeichnet, hieß es. Er soll in Bärgida-Veranstaltungen auf sich aufmerksam gemacht haben. Für den Prozess wurden zunächst drei Verhandlungstermine festgelegt.

Laut Polizei haben Brandstifter in Berlin im vergangenen Jahr 372 Autos angezündet. Die Zahl direkt angegriffener Fahrzeuge hat sich gegenüber 2015 verdoppelt. Es waren demnach fast ebenso viele Firmenfahrzeuge wie Wagen von Privatleuten betroffen. Außerdem wurden 176 weitere Wagen durch übergreifende Flammen beschädigt.

Letzte Änderung: Montag, 23. Januar 2017 19:11 Uhr

Quelle: dpa

