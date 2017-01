Karnevalsverband: Sicherheitsmaßnahmen bedrohen Umzüge

Erhöhte Sicherheitsmaßnahmen gegen mögliche terroristische Anschläge könnten nach Einschätzung des Bundes Deutscher Karneval (BDK) in der kommenden Session das Aus für viele Straßenumzüge bedeuten. «Das mag nicht für die großen Metropolen wie Köln oder Düsseldorf im Rheinland gelten, aber für die Vereine in vielen kleineren Städten und Gemeinden sind die gestiegenen Kosten nicht zu stemmen», warnte BDK-Präsident Klaus-Ludwig Fess am Montag in Berlin. «Da heißt es dann in vielen Kommunen: Entweder ihr könnt das leisten, oder der Umzug fällt aus.» Fess rief die Kommunen dazu auf, die Vereine zu unterstützen.

Letzte Änderung: Montag, 23. Januar 2017 18:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen