Freitag ist Zeugnistag: Sorgentelefone erreichbar

Schülerinnen und Schüler in Berlin bekommen am Freitag ihre Halbjahreszeugnisse. Für Fälle, in denen Noten nicht den Wünschen und Erwartungen entsprechen, ist am Zeugnistag ein Sorgentelefon geschaltet, wie die Bildungsverwaltung am Montag mitteilte. Eltern und Schüler könnten je nach Schulform unter verschiedenen Rufnummern von 10.00 bis 13.00 Uhr mit Mitarbeitern sprechen. Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) rät, die Zensuren gegebenenfalls als Warnsignal zu verstehen und mit Lehrern über Ursachen und Lösungen zu reden.

Letzte Änderung: Montag, 23. Januar 2017 18:00 Uhr

