Verfahren gegen Polizisten wegen Datenweitergabe eingestellt

Ein Verfahren gegen einen Berliner Polizisten, der illegal Daten an einen Bekannten weitergegeben haben soll, wird gegen eine Geldauflage von 1500 Euro eingestellt. Das entschied das Amtsgericht Tiergarten am Montag. Alle Prozessbeteiligten gingen nach Justizangaben von einer geringen Schuld aus. Zu einer zunächst geplanten mündlichen Verhandlung kam es nicht.

Dem 57-jährigen Beamten war die Verletzung von Dienstgeheimnissen zur Last gelegt worden. Im September 2014 soll er für einen Bekannten, der Informationen über den neuen Freund seiner Noch-Ehefrau erlangen wollte, mehrere Abfragen in der polizeiinternen Datenbank gestartet haben. Dabei habe er herausgefunden, dass gegen den anderen Ermittlungen unter anderem wegen Stalkings eingestellt worden waren. Dies habe er seinem Bekannten mitgeteilt. Auch habe er Fotos aus polizeilichen Akten gefertigt und dem Bekannten per Handy geschickt.