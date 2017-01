Zwei Menschen durch Brände getötet

Zwei Menschen sind in Elbe-Elster und im Barnim durch Brände getötet worden. Feuerwehrleute konnten nach Polizeiangaben in Finsterwalde am Montag eine 56 Jahre alte Frau nur noch tot aus ihrem Haus bergen. Aus unbekannter Ursache brach am Morgen das Feuer aus. Ermittler gehen derzeit von einem «tragischen Unglücksfall» aus, wie eine Polizeisprecherin betonte. Ein Fremdverschulden wird nicht angenommen.

Ein 77-jähriger Mann überlebte ein Feuer in seinem Wohnbungalow in Wandlitz (Barnim) nicht. Er hatte am Sonntag schwerste Brandverletzungen erlitten. Rettungskräfte brachten ihn zwar noch in ein Berliner Spezialklinikum, dort konnte ihm allerdings nicht mehr geholfen werden. Auch in diesem Fall ist noch unklar, wie es zu dem Brand kam. In beiden Fällen machte die Polizei keine Angaben zur Schadenshöhe.

Letzte Änderung: Montag, 23. Januar 2017 15:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen