Eintracht Hildesheim mit «Großem Stern des Sports» geehrt

Bundespräsident Joachim Gauck hat Eintracht Hildesheim den «Großen Stern des Sports» in Gold verliehen. Der Verein aus Niedersachsen erhielt den mit 10 000 Euro dotierten Preis für sein Engagement, Sport-AGs an Ganztagsschulen der Stadt anzubieten. «Es ist wichtig, die Kinder für Bewegung zu begeistern», sagte Vereins-Vertreter Clemens Löcke am Montag in Berlin.

Platz zwei ging an den VSG Darmstadt, der behinderten Menschen das Tauchen ermöglicht. Auf dem dritten Rang landete der Mainzer Schwimmverein 1901. Der Verein aus der rheinland-pfälzischen Hauptstadt verhinderte das Aus des städtischen Bades im Stadteil Mombach und führt es in Eigenregie.

Gauck nahm die Auszeichnung mit dem Präsidenten des Deutschen Olympischen Sportbundes, Alfons Hörmann, und dem Präsidenten des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, Uwe Fröhlich, vor.

Insgesamt waren 16 Vereine für den seit 2004 vergebenen Preis nominiert. Sie hatten sich als lokale und regionale Gewinner von «Sternen des Sports» für die Endrunde qualifiziert. Zum zweiten Mal wurde in diesem Jahr ein Publikums-Preis verliehen, der an die SG Callenberg aus Sachsen ging. Die Radsportabteilung freut sich über 2000 Euro. Die Mitglieder hatten sechs Jahre lang für einen eigenen «Village Bike und Skatepark» gekämpft.

Letzte Änderung: Montag, 23. Januar 2017 12:40 Uhr

Quelle: dpa

