Ministerpräsident Woidke besucht Brandenburg-Halle

75 Stände mit märkischen Produkten: die Brandenburg-Halle auf der Grünen Woche in Berlin präsentiert regionale Angebote. Beim Brandenburg-Tag besuchen heute Ministerpräsident Dietmar Woidke und Agrarminister Jörg Vogelsänger (beide SPD) die Aussteller. Sie probieren die eine oder andere Spezialität und hören sich auch die Probleme der Unternehmer an. Auf der großen Bühne wird der Staffelstab an den Ausrichter des diesjährigen Brandenburger Dorf- und Erntefestes übergeben. Gastgeber ist im September Raddusch (Oberspreewald-Lausitz).

Bereits seit 25 Jahren ist Brandenburg auf der Ernährungsschau mit einer eigenen Halle vertreten. Zehntausende Besucher kommen in jedem Jahr.

