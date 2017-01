dpa

Eisbären verlieren in Mannheim nach Penaltyschießen

Die Eisbären Berlin haben am Sonntag den zweiten Sieg gegen die Adler Mannheim an diesem Wochenende nur knapp verpasst. Trotz der Treffer von Jamie MacQueen, Laurin Braun und Micki DuPont verloren die personell dezimierten Berliner mit 3:4 (2:0, 0:2, 1:1, 0:0, 0:1) nach Penaltyschießen. Am Freitagabend hatten die Eisbären mit einem 3:2-Heimsieg ihre Serie von sieben Niederlagen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) beendet.

In der mit 13 600 Zuschauern ausverkauften Mannheimer Arena mussten die Berliner in einer Rumpfbesetzung antreten: Neben vier Langzeitverletzten fehlten auch Sven Ziegler und Nick Petersen, die sich beim Sieg am Freitag Blessuren zugezogen hatten. So konnte Trainer Uwe Krupp nur neun Angreifer aufbieten.

Trotzdem hatte sein Team den besseren Start: Erst traf MacQueen, dann baute Braun noch vor der ersten Pause den Vorsprung auf 2:0 aus, als die Berliner in Überzahl spielten. Die Gastgeber erhöhten im zweiten Drittel den Druck, Ryan MacMurchy sorgte mit zwei Treffern für den 2:2-Ausgleich. Im Schlussabschnitt brachte Christoph Ullmann die Mannheimer mit einem Powerplay-Tor sogar in Führung.

Doch die Eisbären gaben nicht auf und wurden durch DuPont belohnt, der kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit traf. So ging es wie am Freitag in die Verlängerung. Die endete diesmal torlos, im Penaltyschießen sorgte MacMurchy mit seinem dritten Treffer in diesem Spiel für die Entscheidung.

