ALBA Berlin müht sich zum 84:76-Sieg gegen Braunschweig

ALBA Berlin hat in der Basketball-Bundesliga seinen neunten Sieg in Serie gefeiert. Am Sonntagabend besiegten die Berliner mit viel Mühe die Löwen Braunschweig 84:76 (43:40). Damit festigte ALBA den fünften Tabellenplatz. Beste Berliner Werfer waren Kapitän Dragan Milosavljevic mit 17 und Peyton Siva sowie Elmedin Kikanovic mit jeweils 13 Punkten. Von Beginn an entwickelte sich vor 8777 Zuschauern in der heimischen Arena am Ostbahnhof eine hart umkämpfte Partie. ALBA leistete sich viele Konzentrationsmängel und gestattete den Gästen viele einfache Körbe. Die Berliner lagen zwar meist in Führung, konnten sich aber nie absetzen. So ging es mit einer knappen 43:40-Führung in die Kabine.

Nach dem Seitenwechsel intensivierte ALBA die Abwehrarbeit und zwang die Gäste zu mehr Fehlern. Bis Ende des dritten Viertels konnten sich die Hauptstädter so bis auf 65:50 absetzen. Doch die Gäste gaben sich nicht geschlagen und kämpften sich im letzten Viertel wieder heran. Aber näher als fünf Punkte ließ ALBA die Niedersachsen nicht mehr herankommen.

In der Halbzeitpause wurden die Pokal-Halbfinalspiele für das Top-Four-Turnier in Berlin am 18. und 19. Februar ausgelost. ALBA tritt gegen den Dauerrivalen Bayern München an. Im anderen Semifinale stehen sich Meister Brose Bamberg und Ludwigsburg gegenüber.

