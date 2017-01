Grüne Woche: Gedränge in Brandenburg-Halle

Auch in diesem Jahr kann Brandenburg auf der Grünen Woche bei den Besuchern punkten. Sie drängen sich in der schon angestammten Halle. Da darf auch politische Prominenz nicht fehlen.

Berlin (dpa/bb) - Heimspiel für Brandenburg auf der Grünen Woche: Mehrere tausend Menschen haben am Sonntag die vom Land gebuchte Halle besucht. «Die Standbetreiber melden gute Umsätze. Die Halle war wieder ein Publikumsmagnet», sagte der Sprecher des Agrarministeriums, Jens-Uwe Schade. Während sich am Samstag Potsdam und Werder mit dem Obstbau in Szene gesetzt hatten, präsentierte sich am Sonntag der Landkreis Oberhavel in der Brandenburg-Halle.