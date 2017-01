Zwei Schwerverletzte bei Brand in Kleinmachnow

Zwei Bewohner eines Einfamilienhauses in Kleinmachnow (Potsdam-Mittelmark) sind bei einem Brand schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben fing ein Weihnachtsbaum am Samstagabend durch eine brennende Kerze Feuer. Eine 61-Jährige zog sich schwere Verbrennungen zu und wurde per Rettungshubschrauber in eine Berliner Spezialklinik geflogen. Ihr 72 Jahre alter Partner erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Das Einfamilienhaus ist vorerst unbewohnbar. Angaben zur Schadenshöhe machte die Polizei am Sonntag nicht.

Letzte Änderung: Sonntag, 22. Januar 2017 15:00 Uhr

Quelle: dpa

