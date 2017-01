Mann überfällt Supermarkt und erbeutet Tageseinnahmen

Ein bewaffneter Mann hat in Prenzlauer Berg einen Supermarkt überfallen und die Tageseinnahmen erbeutet. Der Maskierte betrat am Samstagabend das Geschäft, wie die Berliner Polizei am Sonntag mitteilte. Er bedrohte zwei Angestellte mit einer Waffe und forderte Geld. Anschließend flüchtete der Täter. Die beiden Frauen im Alter von 22 und 34 Jahren erlitten einen Schock und wurden im Krankenhaus behandelt.

Letzte Änderung: Sonntag, 22. Januar 2017 14:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen