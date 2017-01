dpa

Brutaler Überfall auf Ku'damm: Angestellter verletzt

Vier Männer haben ein Geschäft in Charlottenburg-Wilmersdorf überfallen und den Angestellten verletzt. Drei der Männer betraten am Samstagabend den Laden am Kurfürstendamm, ein weiterer stand davor Schmiere, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dann hätten sie dem Angestellten ins Gesicht geschlagen, ihn gefesselt in einem Nebenraum zurückgelassen. Daraufhin flüchteten sie mit Geld und Briefmarken aus dem Geschäft. Der 21-jährige Angestellte konnte sich selbst befreien und alarmierte die Polizei. Seine Gesichtsverletzungen wurden im Krankenhaus behandelt.

